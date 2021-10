O "maior festival português de blues" regressa a Braga na próxima semana

"Feito em Braga para Braga", o Nova Arcada Braga Blues, marcado para os dias 27 de Outubro a 4 de Novembro, celebra a quarta edição com muitos concertos e até workshops. O festival ocupa diferentes espaços espalhados pela cidade.

Produzido pela editora bracarense Mobydick Records e Micha Rudowski, o evento é uma celebração do género de música que lhe dá nome, e "as suas mais variadas facetas, com uma fortíssima componente de criação de públicos", lê-se em comunicado.

Os cabeças-de-cartaz desta edição são José Cid, Rui Veloso e Budda Guedes, Archie Lee Hooker, Rockin’ Gina e The Sentinels, e Budda Power Blues e Maria João.

A música começa no dia 27 de Outubro, quarta-feira, no Cineplace do centro comercial Nova Arcada, com o momento "Vamos Falar de Blues" (21.30), onde Budda Guedes irá entrevistar José Cid numa conversa sobre o género musical, em que vão também tocar alguns blues escolhidos pelo músico.

Além de poder comprar o bilhete normal para assistir a este espectáculo, também está a decorrer, até 24 deste mês, uma promoção que abrange todas as lojas do centro comercial. Por cada 5€ em compras, os clientes têm a oferta de um bilhete para assistir à entrevista e concerto, com limite máximo de dois bilhetes por pessoa.

© DR Nova Arcada Blues

Logo no dia seguinte, dia 28, quinta-feira, há um concerto de Nico Drum’s & Blues, e a 29, sexta-feira, está agendado uma actuação no café-concerto Rum by Mavy dos Black Dog Blues Band, uma banda que nasceu em São Paulo, no Brasil.

O fim-de-semana começa, no sábado, com um workshop gratuito de harmónica e teclado com o brasileiro Matt Santos, músico de Archie Lee Hooker, no Salão Mozart, a partir das 15.00. O dia termina com um concerto de The Smokestackers, no Bar Pelle, às 22.00.

Rui Veloso e Budda Guedes juntam-se, no dia 31, para subir ao palco do Altice Forum Braga, concerto onde vão interpretar vários clássicos do género. A 1 de Novembro, pode contar com dois concertos, no mesmo local: Archie Lee Hooker, às 22.30, e Rockin’ Gina e The Sentinels, às 21.00.

Não vai faltar uma All Stars Jam Session, espectáculo onde se vão juntar vários artistas do cartaz para uma sessão de improviso, no Station Blues, no dia 2 de Novembro, às 22.00. No bar Alma do Raio, no dia 3, à mesma hora, actuam The We Rhythim Blues.

O festival termina no dia 4 de Novembro, às 21.30, no Theatro Circo, com os Budda Power Blues & Maria João, num concerto "que mistura a identidade do trio de Braga com a delicadeza da diva do jazz", explica a organização, em comunicado.

Os bilhetes estão à venda online. Os preços variam de acordo com os concertos – alguns são gratuitos, os restantes custam entre 12€ e 15€.

