O manuscrito original de "Amor de Perdição" está a chegar à Livraria Lello

Amantes de literatura portuguesa, reservem a segunda-feira 16, a partir das 10.00. Trata-se do dia em que vai ser apresentado o manuscrito original de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, que fica temporariamente na Livraria Lello, vindo do Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro.

Para assinalar a data, a livraria portuense organizou uma exposição chamada O Triângulo de Camilo, em parceria com a instituição brasileira que detém o manuscrito e com curadoria técnica da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra.

Recorde-se que esta obra foi escrita em 1862, em apenas 15 dias, durante a estadia do escritor na antiga Cadeia da Relação (actual Centro Português de Fotografia), quando foi acusado do crime de adultério com Ana Plácido. Tendo isto em conta, as datas para a passagem do manuscrito pela Invicta não foram escolhidas ao acaso. O livro chega no dia 16 de Março, data de aniversário do escritor, e fica por cá até 16 de Outubro, para recordar o dia em que Camilo foi absolvido do crime.

+ As melhores livrarias no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.