O Meu Primeiro FITEI regressa ao Porto e Matosinhos

"Na história do FITEI sempre se apresentaram obras para os mais novos", conta por e-mail Gonçalo Amorim, director artístico do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. A ideia de criar um formato direccionado “para a infância e juventude”, que pudesse estender a actividade programática para outros períodos do ano, pairou durante algum tempo, até que surgiu O Meu Primeiro FITEI. A primeira edição desta extensão do festival estreou-se no ano passado, no fim-de-semana à volta do feriado de 1 de Novembro.

Agora o evento regressa, entre 29 de Outubro e 2 de Novembro, para uma segunda edição "pensada para todas as idades, com uma sensibilidade especial para os mais novos, em particular os adolescentes, que têm muito pouca oferta", explica. Feita de sete espectáculos que, por precaução, não incluem apresentações internacionais, a programação permite "democratizar o acesso às artes o mais cedo possível, de forma a criar hábitos e intensificar os laços de comunidade e capacidade de participação". Os espectáculos entram em cena em diferentes salas do Porto e Matosinhos, nomeadamente no Teatro Helena Sá e Costa, no Coliseu do Porto, no MAR Shopping e no Espaço Formiga.

"Não trabalhamos com temas n'O Meu Primeiro FITEI, há uma componente plástica, tanto visual como sonora, que nos seduz, e se os temas das obras tiverem profundidade, falarem do amor, da morte, do humor, do terror, de ciência, de partilha, do conhecimento, despertam-nos interesse", esclarece Gonçalo. É o caso d’A Caminhada dos Elefantes, de Miguel Fragata e Inês Barahona, que será apresentado no dia 29 de Outubro, exclusivamente para escolas, e no dia seguinte para o público em geral, no Teatro Helena Sá e Costa. Outro trabalho que preenche os requisitos é Matrioska, de Tiago Guedes, que ocupa o mesmo teatro, com duas sessões no dia 31. O Teatro O Bando também entra na festa com Porta, de João Brites, marcada para dia 30 e 31, num espaço a anunciar. Já do Teatro Ferro chega uma criação de Igor Gandra, Olo: um solo sobre um solo, para ver no dia 30, no Espaço Formiga.

© DR Bailado Para Facas, Talheres, Motosserras e Fantasmas

No dia seguinte, no MAR Shopping, sobe ao palco Vamos Espreitar o Olo, uma adição ao programa que consiste em variações sobre o espectáculo que lhe deu nome. O Design Inteligente da Jenny Chow, de Mário Montenegro, estará em exibição no dia 1 de Novembro, no Coliseu do Porto. É também lá que poderá assistir a Bailado para facas, talheres, motosserras e fantasmas, um trabalho de Renata Portas e Emílio Gomes. Nos dias 1 e 2, nos mesmos dias e local, também pode ver Os figos são para quem passa, de Marta Bernardes e José Valente.

Escolher que espectáculos ver pode não ser fácil, mas, para ajudar, está tudo categorizado por idades: algumas apresentações são para maiores de três anos e outras para maiores de 12. Garantido está bom conteúdo e animação para todos. "Não nos interessam propostas infantilóides, que promovem a futilidade e que não têm em conta a profundidade intelectual e artística das crianças e das suas famílias", acrescenta Gonçalo.

O evento está para durar: a organização está cada vez mais segura da "pertinência deste festival". Ao longo do tempo, o plano é acrescentar algumas melhorias e ideias que ainda não foram realizadas. Por exemplo, ter "uma praça/ponto de encontro" com feira do livro, comida e actividades – "mas penso que isso só poderemos começar a fazer para o ano, pelas razões que todos conhecemos", explica.

Paralelamente a O Meu Primeiro FITEI, está marcado um "encontro europeu de mediadores teatrais, de companhias e festivais que trabalham com esta diversidade, chamado ConnectUp". Trata-se de um projecto da Europa Criativa, ao qual o FITEI pertence, e que envolve nove países europeus, que vão estar reunidos no Porto. Esta rede europeia tem como objectivo promover a acessibilidade ao teatro para espectadores maiores de 12 anos, em situações de exclusão ou dificuldades de integração.

Vários locais do Porto e Matosinhos. De 29 de Outubro a 2 de Novembro. 5€ por espectáculo (desconto de 25% na compra de três bilhetes para o mesmo espectáculo).

