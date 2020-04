O movimento que quer mudar o que vemos pela janela

Com o passar dos dias, multiplicam-se os projectos e movimentos que procuram aliviar o stress causado pelo surto de Covid-19 e pelas mudanças no quotidiano que este provocou. Entre os mais recentes, encontra-se #StayArtHomePejac, um convite a agarrar nas canetas, pincéis, papéis e tesouras mais próximos e a desenhar silhuetas que interajam com a paisagem que se vê das janelas de casa. O artista de rua Pejac foi quem lançou o desafio.

“Sempre acreditei que todos temos um artista escondido dentro de nós e que, se lhe dermos uma boa razão, ele é capaz de fazer coisas maravilhosas. Nestes dias estranhos de isolamento global, acredito que a criatividade pode ser uma das melhores terapias para lutar contra a ansiedade e o aborrecimento.” É assim que o artista espanhol introduz o movimento no seu site, que rapidamente captou atenções. Prova disso são as centenas de contribuições que recebeu, provenientes de dezenas de países, da Alemanha ao Brasil e da Turquia aos Estados Unidos.

Uma chuva de homens, um pára-quedista a aterrar num jardim, um ciclista em cima de um telhado e uma sereia que nada no céu estão entre as figuras que dão uma nova vida às paisagens do nosso dia-a-dia. Caso queira aderir ao movimento e precise de inspiração, espreite as redes sociais do artista, no qual este partilha o que lhe vai chegando às mãos.

