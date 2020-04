Se quer projectar arte para os seus vizinhos, fale com a Underdogs

Numa altura em que todos sentimos as nossas liberdades condicionadas, surgem cada vez mais iniciativas para enganar a distância imposta pela pandemia actual. É nesse sentido que nasce o “Underdogs Projecta”, iniciativa da galeria de arte urbana lisboeta que convida o público a projectar obras dos seus artistas para a vizinhança.

O projecto ganha forma no dia 25 de Abril, de forma a tornar a data “uma celebração colectiva, livre, criativa da liberdade, com vista a quebrar simbolicamente as barreiras que nos separam”, pode ler-se na publicação de Facebook que anuncia o evento.

Para participar, basta ter um projector vídeo em casa e conseguir projectar, a partir de uma janela ou varanda, para uma parede vazia, lateral de um prédio ou muro que seja visível para os seus vizinhos. Além de disponibilidade para a projecção, pede-se disponibilidade para fotografar e gravar vídeos para partilhas nas redes sociais. Os participantes devem ter mais de 18 anos e as peças enviadas devem ser usadas apenas no âmbito deste evento.

Se se encaixa nesta descrição, envie e-mail para info@under-dogs.net com o assunto “UNDERDOGS PROJECTA” e com o seu nome, telefone, e-mail, morada e imagens ou vídeos da parede ou espaço em branco onde pensa projectar as obras. As inscrições para o projecto, inserido no Programa de Arte Pública da Underdogs, estão abertas até 22 de Abril.

