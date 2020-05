“O Mundo num País” é o ciclo de conversas que ajuda a (re)descobrir Portugal

Neste momento, viajar é desaconselhado, mas nada o impede de aproveitar o tempo para (re)descobrir o país e o mundo através do ecrã mais próximo, ao mesmo tempo que traça roteiros para seguir no futuro. Com isto em mente, a agência de viagens Landescape associou-se a outras, nomeadamente à Leva-me, Magellan Route, Nomad, Papa-Léguas e The Wanderlust, para um ciclo de conversas que vai percorrer alguns dos destinos nacionais que deve (re)visitar quando tornar a ser seguro.

As conversas, que têm duração de uma hora e integram o ciclo "O Mundo num País", arrancaram a 27 de Abril, mas ainda há muitas para acompanhar. Até 15 de Maio, de segunda a sexta-feira e sempre às 19.00, tem encontro marcado na página de Facebook da Landescape com uma série de agentes habituados a explorar o planeta. "Das paradisíacas praias da Costa Vicentina, às imensas paisagens áridas do Alentejo, da gastronomia minhota aos trilhos de pastores que a Serra da Peneda Gerês esconde, das lagoas naturais da Serra D'Arga à beleza extrema das nossas ilhas”, há muito caminho para percorrer sem precisar de sair do sofá, lê-se em comunicado.

Além de assistir, o público terá ainda a oportunidade de interagir com os oradores. Basta partilhar as suas questões nas redes sociais.

