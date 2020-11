O novo hotel do Porto tem uma promoção especial para portuenses

Os habitantes do distrito do Porto têm direito a uma promoção especial no novo hotel Mercure Porto Centro Aliados – uma estadia de uma noite para duas pessoas fica por 59€, com pequeno-almoço incluído e acesso à piscina.

O Mercure Porto Centro Aliados é o novo hotel de quatro estrelas no coração do Porto. Abriu as portas no final de Outubro na rua do Bonjardim e pretende ser um "refúgio de paz no coração da cidade". Tem 83 quartos, piscina, ginásio, restaurante, bar e um jardim exterior.

Nesta fase de lançamento, o hotel está com um desconto de 15% em todas as reservas feitas durante o mês de Novembro. Mas os portuenses têm direito a uma promoção especial.

Por 59€, os habitantes do distrito do Porto podem usufruir de uma estadia de uma noite para duas pessoas com pequeno-almoço, um copo de vinho ou cerveja para dois, acesso ao ginásio e à piscina exterior. A promoção é válida até 13 de Dezembro de 2020. As reservas devem ser feitas através do email HB2L7@accor.com ou do número 220 280 240.

O Mercure Porto Centro Aliados conta com um jardim exterior com um terraço, uma piscina aquecida, um ginásio e uma zona de bar, sendo envolvido por uma decoração inspirada "na arquitectura e nas cores da cidade do Porto", segundo a nota de imprensa.

O espaço de refeições chama-se “Sítio Esquecido”, uma alusão a este local que anteriormente albergava o restaurante Regaleira, onde foi servida a primeira francesinha. O menu aposta numa alimentação "saudável e sustentável", com "produtos de qualidade gourmet, frescos e da época e a eliminação de aditivos controversos", preferencialmente de fornecedores locais.

Há tartes tatin de abóbora, salmão, castanhas e cogumelos, saladas frescas e sobremesas como o pastel de nata acompanhado com gelado de canela, marmelos bêbados com moscatel e requeijão com doce tradicional. O menu do dia é servido por 9,50€, das 12.30 às 14.30.

