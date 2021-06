O novo miradouro do Porto abre para visitas nocturnas no São João

O Porto 360º vai celebrar o São João com as primeiras subidas nocturnas, nos dias 23 e 24 de Junho, a partir das 21.30. Depois de subir os 196 degraus que vão da entrada até ao topo, vai descobrir um miradouro com vistas infinitas em todas as direcções. O preço das visitas é o habitual (12,50€), com idade mínima de 12 anos.

As visitas percorrem o interior do edifício e são guiadas por conhecedores da história do Palácio de Cristal – desde o edifício original, construído em 1865, a sua substituição pelo Pavilhão dos Desportos em 1952, destacando alguns momentos até à actual Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota. A seguir, terá a oportunidade de subir à cúpula semiesférica, que oferece uma perspectiva única do Porto, desde a Boavista ao Marquês, da Ribeira até à Foz, e de alguns dos edifícios mais marcantes da cidade.

© DR Miradouro na cúpula da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota

As visitas têm a duração de 40 minutos e serão acompanhadas por um guia experiente. A participação está interdita a menores de 12 anos, por imposição do seguro, e não é acessível a pessoas que usam cadeira de rodas. Os bilhetes podem ser comprados na Ticketline.

