O novo Museu Carmen Miranda vai nascer no Verão

Maria do Carmo da Cunha Miranda, conhecida pelo nome artístico Carmen Miranda, nasceu em Marco de Canaveses em 1909. Com apenas dez meses, rumou ao Brasil, onde os pais procuravam melhores dias. Entre 1928 e 1955 (o ano da sua morte), trabalhou em rádio, em teatro de revista, no cinema e na televisão, como cantora, compositora, actriz e dançarina, numa carreira fulgurante que a levou a conquistar a Broadway e Hollywood.

A cidade onde nasceu nunca a esqueceu, tendo a Câmara Municipal de Marco de Canaveses atribuído o seu nome ao museu municipal. Agora vai nascer um museu onde ela será a estrela principal. O novo espaço vai privilegiar a tecnologia através de vídeo, hologramas e vídeomapping. Resulta da unificação dos edifícios dos antigos Museu Carmen Miranda e Biblioteca Municipal Joaquim Monteiro, aos quais se juntará um terceiro volume, que pretende ligar e ampliar o espaço.

O novo Museu Carmen Miranda terá um custo de 1 milhão e 100 mil euros, e deverá estar concluído em Junho deste ano, segundo notícia publicada pelo JN. A entrada no museu vai ser feita pela zona da antiga biblioteca, que vai incluir o serviço educativo, uma loja e uma cafetaria/salão de chá, onde será usado um serviço de chá dedicado a Carmen Miranda, que foi produzido pela Vista Alegre.

Na zona do antigo museu, estará a área de exposição permanente e a loja interactiva de turismo. O novo bloco servirá de elo de ligação entre os dois edifícios e terá um espaço reservado às exposições temporárias, que poderá ser convertido para eventos.

Na entrada, estará patente um busto da artista luso-brasileira, assim como réplicas da sua "estrela" no Passeio da Fama da Hollywood Boulevard. Está também a ser estudada a possibilidade de trazer algum do espólio do Museu Carmen Miranda do Rio de Janeiro para este novo museu em Marco de Canaveses.

