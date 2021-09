Quentes, crocantes e feitos no forno. Há oito variedades de croquetes para provar todos os dias na nova banca do Mercado Bom Sucesso, no Porto.

Croquetes há muitos, mas aqui são mesmo muitos, com oito variedades diferentes para provar. Aberta desde Agosto, a nova banca do Mercado Bom Sucesso chama-se, precisamente, Os Croquetes e apresenta uma versão mais saudável deste salgadinho, que aqui é feito no forno, produzido de forma artesanal e com receitas próprias.

Os croquetes custam 1,40€ à unidade, com oito sabores disponíveis: carne de vitela; leitão desfiado com pimenta; alheira de caça, grelos de nabo e alho; bacalhau, chouriço e broa de milho; atum, tomate seco e orégãos; camarão selvagem com coentros; legumes da época seleccionados; e cebola roxa caramelizada com queijo de cabra.

© DR Croquetes de camarão e de leitão, duas das oito variedades disponíveis

Pode também prová-los em menus, com bebida e molhos incluídos. Há três à escolha: dois croquetes com sopa caseira (5,50€), dois croquetes no pão com batata frita (6,50€) ou três croquetes no prato com dois acompanhamentos (7,50€).

Entre os acompanhamentos, pode optar pela sopa caseira, salada, arroz branco ou batata-doce frita. Nos molhos pode pedir o de iogurte e especiarias, maionese ou mostarda. Para beber, há finos, refrigerantes e limonada.

© DR A banca d'0s Croquetes está no Mercado do Bom Sucesso

Para take-away, pode pedir uma dose de seis croquetes (8€) ou 12 croquetes (15€) quentes. Se os preferir congelados, os preços variam entre 7€ (meia dúzia) e 13€ (dúzia).

Mercado Bom Sucesso, Praça do Bom Sucesso 74-90 (Porto). Dom-Qui 10.00-23.00, Sex-Sáb 10.00-00.00. Facebook, Instagram.

