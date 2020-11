O Outono celebra-se à mesa do Friends Kitchen, em Gaia

O Friends Kitchen, restaurante do hotel Holiday Inn Porto Gaia, em Vila Nova de Gaia, pegou nos ingredientes da época e distribuiu-os por vários pratos, disponíveis durante as várias refeições.

Ao pequeno-almoço, brunch ou lanche da tarde há panquecas de abóbora e requeijão (5,50€) e panquecas de castanha (6,50€), estas disponíveis apenas a partir de 6 de Novembro. Para o almoço ou jantar, pode optar pela vitela de comer à colher com risoto de cogumelos (19€) ou pelo risoto de abóbora e frango com tomate seco (14,50€).

A meio do dia pode provar a salada de quinoa e abóbora com feta, mel e balsâmico (12,50€) e o hambúrguer de abóbora e grão (9,50€). Nas propostas doces entram o fondant de abóbora com requeijão (6€) e o folhado de castanha com gelado de vinho do Porto (7€).

