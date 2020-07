O Paparico reabre esta quinta-feira com opções à carta

Após um fecho forçado devido à pandemia, O Paparico reabre as portas esta quinta-feira, 16 de Julho, com opções à carta, deixando de lado os menus de degustação. "Aproveitámos esta pausa para repensar e, se calhar, descobrir um novo caminho", explica o chef Rui Martins.

"Nunca fomos um restaurante estático", diz Sérgio Cambas, proprietário, referindo ainda que a linha de criação gastronómica deste espaço continua assente em quatro pilares fundamentais: o território, o produto, o receituário e a cultura, elemento unificador dos três anteriores.

Contextualizar a cultura portuguesa de uma forma mais objectiva é então a missão deste novo O Paparico, que terá no menu pratos como o gaspacho à alentejana e gamba rosa (16€), a cavala em conserva, alcaparras e caviar Ossetra Imperial (44€), o naco de vazia de vaca velha minhota maturada com 90 dias com tomate coração-de-boi (84€) e a torta de laranja à Convento de Nossa Senhora da Conceição (14€). Para beber, há mais de 1500 referências de uma "colecção" que é muito mais "que uma carta de vinhos".

O Paparico vai funcionar de terça-feira a sábado, das 19.00 às 23.00, a partir desta quinta-feira. As reservas devem ser feitas pelos números 93 795 9714/ 22 540 0548 ou pelo site.



