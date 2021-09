O paraíso do chocolate belga chegou à Maia

O confeiteiro grego Leonidas Kestekides queria tornar o luxo do chocolate acessível a toda a gente. O que começou com um simples salão de chá transformou-se numa das maiores empresas do ramo de chocolate belga em todo o mundo. A primeira loja da Leonidas abriu na Bélgica, em 1913, e mais de um século depois a marca chegou a Portugal, onde já tem um pequeno império de lojas.

A loja mais recente foi inaugurada na Maia, no Centro Comercial Plaza, a 26 de Agosto, com cafetaria, gelados artesanais e uma esplanada ao ar livre. Aqui pode, por exemplo, provar um bombom e um café por 1,30€.

© DR Loja da Leonidas na Maia

A Leonidas é mundialmente conhecida pelos pralinés, mas as trufas de chocolate e os bombons de ganache com chocolate negro, laranja, framboesas ou rum não lhes ficam nada atrás. A chave para o sucesso da marca é a frescura dos produtos – os chocolates são feitos com manteiga de cacau 100% pura e sem gordura vegetal, com cremes feitos à base de natas frescas e um praliné que tem por base avelãs vindas da Turquia, ginjas da região do Perigord, amêndoas da Itália e laranjas de Valência. Os açúcares são, na sua maioria, substituídos por frutas.

© DR / Leonidas

A marca tem mais de 80 variedades para pedir a peso. Em caso de dúvida, peça um sortido, para experimentar os pralinés e bombons de chocolate branco, negro e de leite, com e sem recheio, com fruta, frutos secos ou com álcool.

Centro Comercial Plaza, Av. Dom Manuel II, 2058, loja 7 (Maia). 912 735 116. Todos os dias 10.00-19.00. Facebook, Instagram, loja online.

