O Pinheiro Bombeiro está de volta e traz enfeites de Natal solidários

A iniciativa estende-se também ao Porto este ano, com um ponto de recolha de pinheiros, e a outros locais do país, através da compra de enfeites.

A quadra natalícia só começa a sério quando, finalmente, a árvore entra pela porta adentro. O Pinheiro Bombeiro volta a atacar e a trazer um pinheirinho de Natal diferente, ao mesmo tempo que ajuda os bombeiros e o planeta. E este ano há novidades: além de Lisboa, a Pinheiro Bombeiro estende-se também ao Porto e estarão à venda enfeites de Natal solidários.

A Pinheiro Bombeiro é talvez a melhor solução para um Natal um pouco mais liberto de culpa. Há três natais que a Rnters – uma startup portuguesa e uma plataforma online de aluguer de tudo e mais alguma coisa – leva a cabo a Pinheiro Bombeiro, uma iniciativa que permite alugar pinheiros durante o Natal e devolvê-los ali por altura dos Reis.

O aluguer – que pode ser feito aqui – custa 20€ e por cada pinheiro alugado revertem 5€ para a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários que assim poderá adquirir mais material profissional de combate aos incêndios. Em Portugal existem mais de 20 mil bombeiros voluntários, que só este ano combateram mais de 9500 incêndios rurais, assumiram 85% do serviço de emergência pré-hospitalar e ainda estão na linha da frente no combate à Covid-19.

Este ano a campanha estende-se, pela primeira vez, e além de Lisboa e passa a ter pontos de recolha no Porto, resultante de uma parceria com a Galp, e em Leiria, Caldas da Rainha e Torres Vedras, locais que ficam a cargo da parceria com a Lizauto.

Assim, os pontos de aluguer mudam e o pinheiro passa a ser recolhido na Lx Factory, em Lisboa, entre os dias 14 de Novembro e 20 de Dezembro, e no Porto na Galp da Avenida Sidónio Pais (Avenida de Sidónio Pais 15, Av. do Bessa 45), entre 18 de Novembro e 20 de Dezembro. Haverá ainda pontos de recolha nos stands Lizauto das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Leiria, aos sábados (21 e 28 de Novembro e 5 de Dezembro). A Rnters também faz entregas em casa, mas apenas na área da Grande Lisboa e Porto.

Outra das grandes novidades são os enfeites solidários, que pretendem angariar ainda mais receitas para os Bombeiros Voluntários Portugueses. Os enfeites são de madeira e estão à venda em packs de cinco (5€, inclui 1€ de donativo) ou packs de 25 (22,50€, inclui 5€ de donativo). As peças decorativas vão estar à venda na Lx Factory a partir de 14 de Novembro, e em 41 postos Galp (pode consultar aqui quais) a partir de 18 de Novembro.

Pinheiro Bombeiro

Outra das novidades é a parceria com a EDP Comercial. Por cada pinheiro alugado através do Planeta Zero, um programa exclusivo para clientes EDP, outro será doado a uma instituição de solidariedade, para poder iluminar o Natal de quem mais precisa.

O projecto continua a apelar a que, no fim da euforia festiva, as árvores tenham um fim sustentável, e por isso promovem a sua devolução na Lx Factory, que poderá ser feita entre 8 e 9 de Janeiro. Além disso, há mais duas opções: transformar o pinheiro em biomassa, colocando-o na lareira lá de casa ou de um amigo, ou então integrá-lo na recolha de resíduos verdes. Esta última opção prende-se com o serviço gratuito de recolha de resíduos verdes disponíveis nas Câmaras Municipais de todo o país – basta agendar com o organismo a data de recolha e deixar o pinheiro à porta de casa.

