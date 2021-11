O Porto tem um novo festival dedicado à cerveja e outras fermentações

Cervejas artesanais, sidras, kombuchas e vinhos naturais são as estrelas do C’Azedu Wild At Heart, que acontece esta semana na Alfândega do Porto.

O Porto recebe esta semana o festival C’Azedu Wild At Heart, dedicado às cervejas artesanais e à cultura das fermentações espontâneas. Nos dias 5 e 6 de Novembro, a Alfândega do Porto vai contar com cervejeiros, mas também produtores de sidras, kombuchas e vinhos naturais.

O festival será focado nas chamadas Wild Ales, ou cervejas espontâneas, cujo estilo mais reconhecido são as Lambic, um produto secular belga, classificado como Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Pode contar com a presença de 17 cervejeiras (nove nacionais e oito internacionais), num evento organizado pela Vadia e OG&ASSOCIADOS (Porto Beer Fest).

Vai poder provar as cervejas da Timmermans, uma cervejeira dos arredores de Bruxelas com mais de 300 anos, a nova vaga belga com Alvinne e Bofkont, as vanguardistas dinamarquesas Penyllan e Baghaven, a catalã La Calavera e a francesa Popihn. A estas convidadas, juntam-se as nacionais Vadia, Dois Corvos, Letra, Maldita, Luzia, Barona e as portuenses Burguesa e Sovina.

O festival recebe também as novas tendências dos vinhos “nat cool” naturais, sidras, kombuchas, destilados e cocktails, que são a nova vocação deste efervescente mercado. Não vão faltar também outras fermentações como o pão de massa-mãe e a queijaria portuguesa, bem como uma típica assadora de castanhas de rua e outros petiscos em pop-ups de comida de rua.

Para além do evento aberto ao público, o C'Azedu propõe paralelamente uma programação mais técnica, com workshops, palestras e experiências sensoriais, mediante reserva antecipada e limitada. Haverá temas como as maturações em barrica, I&D da cortiça na conservação destas bebidas, o mercado inovador das sidras, projectos de novas leveduras espontâneas ou a apresentação da nova edição especial Selecção 1927 Barrel Aged da Super Bock.

O grande destaque vai para as Portuguese Grape Ale, um estilo que se quer afirmar internacionalmente e que tem na cultura da vinha e das castas de uva autóctones portuguesas a base deste estilo cervejeiro. Para a partilha de conhecimento, o festival convidou o pioneiro da Italian Grape Ale, a Loverbeer do Piemonte italiano.

O festival vai estar na Alfândega do Porto na sexta-feira, dia 5 (15.00-22.00), e no sábado, 6 de Novembro (14.00-22.00). A entrada por sessão terá um custo de 4€, com copo incluído, e o consumo será feito mediante aquisição de fichas no recinto. Os workshops são gratuitos, mediante reserva prévia através de email (ogassociados1@gmail.com), até ao limite da capacidade e por data de inscrição. No dia 7 de Novembro haverá um brunch cervejeiro no World of Wine, mediante convite.

Alfândega do Porto. 5 Novembro (15.00-22.00) e 6 de Novembro (14.00-22.00). 4€

