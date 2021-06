O Porto tem um novo mercado sustentável

O MyCloma Fest estreia-se este fim-de-semana, com várias peças de roupa e livros em segunda mão, mas também com projectos de arte ecológica, música, comida de conforto e workshops ligados à sustentabilidade. Vai ter lugar no espaço da associação cultural Hortus Conclusus, um oásis de tranquilidade no meio do Porto, rodeado do verde da natureza, de flores e frutos. Vai estar aberto nos dias 19 e 20 de Junho, das 10.00 às 20.00, na Rua do Monte Alegre.

O mercado nasce pelas mãos da MyCloma, uma plataforma portuguesa de compra e venda de roupa em segunda mão, que nasceu há um ano, em plena pandemia. Em linha com a missão de prolongar o ciclo de vida útil da roupa – numa aposta pela economia circular –, neste evento vão disponibilizar o seu stock. Estão também confirmadas as presenças de projectos como A Tripeirinha, MINERAL Organic Crafts, Trade Stories, Mande uma Flor, Arum Earrings e Meia Laranja.

A agenda de sábado, 19 de Junho, é preenchida com um workshop de arranjos de flores secas por Tailene Nicodem (Mande uma Flor) e um desfile de moda com peças de upcycling, produzidas por alunas da Escola de Moda do Porto. Também haverá tempo para assistir ao jogo Portugal-Alemanha e para um sunset com DJ ao vivo. No domingo, pode participar num workshop de Sofia Manuel, mais conhecida como A Tripeirinha, uma especialista em plantas de interior que ajudou os portugueses a ter uma casa mais verde e amiga do ambiente durante a pandemia.

A primeira edição do MyCloma Fest vai também contar com o lançamento da primeira aplicação móvel portuguesa especializada na venda de roupa em segunda mão, desenvolvida para sistemas Android e Apple.

Local: Hortus Conclusus, Rua do Monte Alegre 66 (Porto). Horário: 19 e 20 de Junho, 10.00-20.00.

+ Dez marcas sustentáveis portuguesas

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal