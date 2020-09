O Porto vai ter uma semana de desporto gratuito ao ar livre

Vai haver aulas de yoga nos jardins do Palácio de Cristal

Aulas de yoga, skate, pilates, tai-chi, surf, tiro ao arco e caminhadas são as propostas da Semana Europeia do Desporto, a que o Porto se associa entre 23 e 30 de Setembro.

O Porto vai associar-se à Semana Europeia do Desporto com 14 actividades gratuitas, mas de inscrição obrigatória. Entre 23 e 30 de Setembro, há aulas de yoga, skate, pilates, tai-chi, surf, tiro ao arco e caminhadas em jardins, parques e praias do Porto.

A Semana Europeia do Desporto é uma iniciativa da Comissão Europeia que procura promover o desporto e incentivar a prática de exercício físico regular junto da população. Vai ser celebrada em simultâneo por 38 países e Portugal, de norte a sul, não é excepção.

A Câmara do Porto, através da empresa municipal Ágora, junta-se uma vez mais a esta iniciativa e organiza, até quarta-feira, um conjunto de iniciativas de participação gratuita. Todas as actividades são sujeitas a inscrição prévia, através do email desporto@agoraporto.pt.

Consulte aqui a lista e os horários de todas as actividades.

+ Os melhores sítios para correr no Porto

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story