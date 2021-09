O portuense Indústria Club reabre em Outubro com Fatboy Slim

Após longos meses de espera, o sector das discotecas e clubes nocturnos de música tem autorização de abertura para esta sexta-feira, dia 1 de Outubro. Com os horários habituais, sem uso obrigatório de máscara, nem lotações limitadas – para entrar, só vai ser preciso apresentar o certificado digital de vacinação ou um teste negativo.

O Indústria é um dos clubes nocturnos do Porto que já prometeu a reabertura de portas ao público na noite de 1 de Outubro, a partir das 23.00. Os bilhetes custam 10€, com oferta de uma bebida, e estão à venda online. Na semana seguinte, será a vez de um nome há muito esperado. O DJ e produtor britânico Norman Cook, mais conhecido como Fatboy Slim, já tinha uma data prometida e sucessivamente adiada, mas deverá finalmente actuar no Indústria no dia 8 de Outubro. Na mesma noite, actua João Tenreiro, que vai fazer as honras da casa.

Os bilhetes para a noite de 8 de Outubro custam 25€ e podem ser comprados online – os bilhetes comprados pré-pandemia, antes do encerramento do clube, continuam válidos para a nova data.

Norman Cook foi baixista dos The Housemartins nos anos 1980 e fundou vários projectos, mas foi como Fatboy Slim que se tornou num dos nomes mais falados na música electrónica, através de temas como "Right Here, Right Now" e "Rockafeller Skank", com uma mistura de house, acid, funk, hip-hop, electro e techno.

+ Os melhores clubes no Porto para sair à noite

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal