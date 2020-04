O Theatro Circo faz anos, mas quem recebe as prendas somos nós

A sala mais bonita do país celebra 105 anos no dia 21 de Abril. O dia de aniversário do Theatro Circo vai ser preenchido com 23 concertos intimistas, dança e poesia em directo.

O Theatro Circo está fechado, mas os aniversários são sempre para celebrar. No dia em que completa 105 anos, a sala bracarense vai mobilizar dezenas de artistas nacionais que, através de directos nas suas páginas de Instagram, se unem para celebrar com performances intimistas. Ana Moura, Pedro Abrunhosa, Rita Redshoes, Valter Hugo Mãe, Adolfo Luxúria Canibal, Carne Doce, Conan Osiris, Selma Uamusse, Márcia e André Henriques são alguns dos nomes que actuam a partir das 13.00 do dia 21 de Abril.

"A cultura e a arte são um bem essencial à nossa existência, e isso tem-se comprovado durante os dias que correm, por isso preparámos um dia repleto de música, poesia e dança", diz o comunicado. "Ao longo destes 105 anos, o Theatro Circo tem sido a casa de muitos artistas, técnicos, e público, e, como podem imaginar, o mundo do espectáculo é feito de imprevistos, mas também de eficientes improvisos."

Na impossibilidade de abrir as portas, o Theatro Circo vai disponibilizar uma visita virtual (360º) para todos os que nunca o viram por dentro e para os que querem matar saudades. Toda a informação pode ser acompanhada através do site e das redes sociais. Enquanto esperamos por dias melhores, pode continuar a apoiar o Theatro Circo com a compra de vales de 5€ ou 10€, que depois poderá usar para assistir aos espectáculos da casa bracarense.

O programa completo de 21 de Abril é o seguinte:

13.00 – DUARTE VALADARES | Dança

13.30 – MARA ANDRADE | Dança

14.00 – TAINÁ | Música

14.30 – MR GALLINI | Música

15.00 – JORGE COELHO | Música

15.30 – CARNE DOCE | Música

16.00 – VALTER HUGO MÃE | Poesia

16.30 – JOANA GAMA | Música

17.00 – ADOLFO LUXÚRIA CANIBAL | Poesia

17.30 – LUÍS FIGUEIREDO | Música

18.00 – ANTÓNIO DURÃES | Poesia

18.30 – LA BAQ | Música

19.00 – CACHUPA PSICADÉLICA | Música

19.30 – ANDRÉ HENRIQUES | Música

20.00 – ANGÉLICA SALVI | Música

20.30 – MÁRCIA | Música

21.00 – CRISTINA BRANCO | Música

21.30 – ANA MOURA | Música

22.00 – RITA REDSHOES | Música

22.30 – SELMA UAMUSSE | Música

23.00 – PEDRO ABRUNHOSA | Música

23.30 – CONAN OSIRIS | Música

00.00 – DOLL MARON | Performance

© Paulo Nogueira

© Paulo Nogueira

+ Leia a edição desta semana da Time In Portugal

+ Companhia de Teatro de Braga leva clássicos gregos a casa

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.