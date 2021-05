Obicà Mozzarella Bar é o novo restaurante italiano do Porto

O Obicà é o primeiro restaurante em Portugal da cadeia internacional de gastronomia italiana. Abriu na Rua da Picaria, no espaço anteriormente ocupado pelo Mini Bar de José Avillez. Conta com dois pisos, bar, esplanada e brunch ao fim-de-semana.

O mais recente restaurante na Rua da Picaria é o primeiro em Portugal da cadeia internacional Obicà, fundada por Sílvio Ursini, que lançou, em 2004, o primeiro mozzarella bar do mundo. Com espaços em Itália, no Reino Unido, Japão e Estados Unidos, o restaurante propõe especialidades clássicas, confeccionadas a partir de ingredientes frescos. A maioria dos produtos base tem certificação e provém de Itália, de regiões com denominação de origem protegida. Distribuído por dois pisos, o Obicà Mozzarella Bar, Pizza e Cuccina tem capacidade para 80 lugares, com esplanada, sala principal e um bar que inclui carta de vinhos, cervejas, licores e cocktails italianos.

A Mozzarella di Bufala Campana DOP (6,50€) é a estrela do restaurante. Elaborada a partir de leite de búfala, é servida na versão delicada e doce, ou na versão defumada, com um sabor mais intenso e robusto. Há ainda ricota de búfala, bocconcini mozzarella de búfala, Stracciatella Pugliese e Burrata Pugliese, ambas produzidas com leite de vaca com origem em Puglia, no sul de Itália. A Grand Degustazione (33€) junta todas as sugestões de entradas, regadas com azeite de trufa negra. Para acompanhar a mozarela, sugerem-se propostas como presunto de Parma DOP, Breasola de Vitela de Valtelina IGT, javali curado, croquetes de arroz com ragu e açafrão, flor de curgete em tempura, gaspacho, salmão fumado com abacate ou tartar de pomodoro com tomate biológico.

Com ingredientes que chegam de Génova, Paduá ou Florença, a carta convida ainda a experimentar as focaccias – de orégãos com flor de sal de Trapani (5,50€) ou de tomate com manjericão fresco (6,50€) –, e os crostinis, com sabores personalizados no creme de Nduja e mascarpone, na stracciatela de camarão tostado harmonizado com flor de curgete crocante ou ainda no tomate datterini com manjericão fresco.

As pizzas são preparadas a partir da farinha Petra del Molino Quaglia, moída na pedra, ficando a massa a levedar durante cerca de 48 horas. Há oito variedades, a preços entre 8,50€ (pomodoro bio, com tomate, azeitonas e orégãos) e 15,50€ (prosciutto cotto e carciofi, com presunto, alcachofra, mozarela, azeitonas e orégãos).

As pastas são feitas com massa certificada IGT, disponível em diferentes formatos, com ou sem recheio, com propostas como schiaffoni com tomate orgânico (11,50€), tortellini feschi (13€), lasanha (12,50€), trofie al pesto (12€), tagliolini (17€) e linguine (16€). Pode ainda encontrar seis opções de saladas frescas na carta, a que se juntam pratos de carne, peixe e vegetariano.

Nas sobremesas brilham o tiramisù, a torta caprese com gelado italiano, o semi-frio de pêssego com crumble de amêndoa, salada de fruta e cannolo de creme. Para acompanhar tudo isto, há uma carta de vinhos com as melhores marcas italianas – desde vinícolas renomadas e produtores locais emergentes, atravessando a história da cultura do vinho italiano, de norte a sul do país.

O brunch vai estar disponível aos sábados e domingos, das 12.00 às 16.00. Na carta há propostas como ovos escalfados com salmão e espargos (20€), pizza de Nutella com mascarpone de morangos (16€), panquecas de banana (16€), tosta de abacate (14€), ovos escalfados com espinafres, molho holandês e pimentão estufado (18€), frittata vegetariana (18€) e várias combinações com mozarela.

Obicà Mozzarella Bar: Rua da Picaria, 10. Horário: Seg-Qui 12.30-15.00 e 19.30-21.30, Sex 12.30-15.00 e 19.30-24.00, Sáb 13.00-24.00, Dom 13.00-22.30. Reservas: 911 062 121. Preço médio: 30€.

