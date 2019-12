Obras do Mercado do Bolhão vão atrasar um ano

O Mercado do Bolhão não vai estar pronto em 2020 como era previsto. De acordo com o site de notícias municipal Porto., a "complexidade do restauro" é a principal causa do atraso da obra, que se deverá estender até 2021. O Presidente da Câmara Municipal, Rui Moreira, visitou na passada sexta-feira o Mercado Temporário para falar com os comerciantes.

"Os níveis freáticos do terreno onde o edifício foi construído continuam a ser mais elevados do que aquilo que se pensou ser tecnicamente possível e o estado de degradação das galerias superiores é bastante mais grave do que era possível apurar a partir dos estudos preliminares", esclarece a autarquia. Apesar disto, o acesso pedonal à Rua Formosa vai ser restabelecido já em Fevereiro do próximo ano e os trabalhos de restauro do mercado vão continuar.

Rui Moreira garantiu, aliás, que o projecto para o emblemático mercado se mantém: "a preservação da traça do edifício e das suas conhecidas características não sofre qualquer alteração", explicando, no entanto, que "por razões de segurança, é aconselhável um método constructivo diferente na contenção e construção da cave". Acrescentou também que existe uma "necessidade de reconstruir a totalidade da galeria".

