Obras do metro levam à suspensão da linha 22 do eléctrico até 2024

A construção da futura Linha Rosa do Metro do Porto vai impedir, temporariamente, a ligação via eléctrico entre o Carmo e a Batalha.

Além do encerramento da Rua dos Clérigos, as obras da futura Linha Rosa do Metro do Porto também vão levar à suspensão da linha do eléctrico 22. O percurso só voltará ao activo em 2024.

"A Linha 22, que serve toda a Baixa da cidade, ligando a Cordoaria com a Praça da Liberdade, São Bento, Praça da Batalha e Guindais com a Rua Santa Catarina, Aliados e a Rua de Ceuta, para depois regressar à Cordoaria, estará encerrada durante cerca de três anos, prazo previsto para a conclusão das obras da nova estação de metro", lê-se no portal de notícias municipal.

No entanto, a linha 18, que está suspensa desde o início do mês, retoma o serviço a partir de sábado, 13 de Novembro, e vai ser prolongada. O trajecto, que começa no Carmo, na Baixa, vai passar a terminar no Passeio Alegre, na Foz, em vez de Massarelos, e terá oito novas paragens, em cada sentido – nomeadamente, no Bicalho, na Ponte Arrábida, na Encosta da Arrábida, no Ouro, na Fluvial, na D. Leonor e na Cantareira. A frequência será de meia hora.

Pode consultar todas alterações no trânsito que esta obra está a causar online, onde também pode ficar a saber quais são os planos para a Linha Rosa do Metro do Porto, que vai criar novas paragens entre a Baixa e a Boavista.

+ Trabalhos da nova linha do Metro do Porto encerram Rua dos Clérigos até ao final de 2022