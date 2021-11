Trabalhos da nova linha do Metro do Porto encerram Rua dos Clérigos até ao final de 2022

Os trabalhos da futura linha Rosa do Metro do Porto – que ligará São Bento/Praça da Liberdade à Casa da Música – vão levar ao encerramento da Rua dos Clérigos, durante cerca de 13 meses. A rua será encerrada esta quarta-feira, dia 10 de Novembro, e voltará a abrir no início de 2023.

"Uma das nossas preocupações, ao desenvolver esta obra, foi reduzir ao indispensável o impacto que vamos provocar na cidade, porque estamos a falar do centro, do coração da cidade. O nosso compromisso é garantir sempre um corredor disponível entre a Rua de Mouzinho da Silveira e a Avenida dos Aliados", esclarece o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, citado no portal de notícias municipal.

Com o trânsito rodoviário cortado, existem outras alternativas para se deslocar para a Avenida dos Aliados ou para a Praça da Liberdade, nomeadamente, através da Praça Guilherme Gomes Fernandes e da Rua de Ceuta (agora com dois sentidos) ou da Rua do Conde de Vizela.

"O nosso conselho é, efectivamente, que para o centro da cidade se use o transporte público – Metro do Porto e STCP, que estarão sem qualquer constrangimento, quer de serviço, quer de percursos", explicou a vereadora com o pelouro dos transportes da Câmara do Porto, Cristina Pimentel.

Os trabalhos que vão ter início esta quarta-feira consistem na construção de um túnel, com 20 metros de profundidade e quase quatro metros de diâmetro, para canalizar o tramo mais a poente do rio da Vila e "resolver toda esta zona do ponto de vista de águas pluviais". Paralelamente, também vão começar a ser construídas as "paredes moldadas" da futura estação da Praça da Liberdade.

Assim que estiver terminada esta fase, a obra prosseguirá para outra zona da cidade, continuando o projecto e libertando a Rua dos Clérigos, permitindo que volte a receber movimento rodoviário.

+ Tabuleiro inferior da Ponte Luís I encerra para obras durante um ano

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal