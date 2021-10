Tabuleiro inferior da Ponte Luís I encerra para obras durante um ano

A partir da meia-noite de quinta-feira, dia 14 de Outubro, o tabuleiro inferior da Ponte Luís I vai ficar encerrado ao trânsito automóvel, no âmbito das obras de reabilitação conduzidas pela IP - Infraestruturas de Portugal. De forma a minimizar os impactos da intervenção, será permitida a circulação pedonal, através de plataformas especificamente montadas para este fim.

A empreitada está orçada em cerca de 3,3 milhões de euros e tem um prazo de execução de aproximadamente 12 meses. Até lá, o tráfego automóvel será encaminhado por percursos recomendados, que estarão sinalizados. "Quem circular na Ribeira ou zona central do Porto, e pretender aceder à margem de Vila Nova de Gaia, deverá seguir em direcção à Ponte do Infante", anuncia o site da Câmara do Porto. O trânsito proveniente da zona oriental da cidade será encaminhado para a Ponte do Freixo e o tráfego rodoviário da zona ocidental terá como acesso preferencial a Ponte da Arrábida.

A intervenção na Ponte Luís I tem como objectivo reparar um conjunto de anomalias já identificadas, a maioria relacionada com a corrosão superficial de elementos metálicos, e outras que venham a ser identificadas durante as obras. Será também "necessária a substituição pontual de rebites, a rectificação de chapas deformadas, a manutenção dos aparelhos de apoio, a substituição das juntas de dilatação, a reparação das portas de acesso aos encontros e a reabilitação dos serviços afectados", descreve a IP em comunicado.

Fotografia de Carlos Lemos / Unsplash Ponte Luís I

A empreitada prevê também o "reforço dos banzos superiores das vigas, diagonais e montantes por adição de chapas de aço, introdução de sistema de travamento longitudinal e a substituição da laje do tabuleiro". O projecto pretende, igualmente, conferir ao tabuleiro inferior uma capacidade resistente compatível com as sobrecargas rodoviárias actuais. A construção de um novo tabuleiro permitirá aumentar o peso bruto suportado pela infra-estrutura, passando de 30 toneladas para 60.

A intervenção no tabuleiro inferior tem ainda em vista a "redução das vibrações induzidas pela passagem de grandes grupos de peões durante eventos festivos ou desportivos, controlando-se as vibrações horizontais à custa do aumento da rigidez e aumento da massa do tabuleiro", conclui a IP.

A Ponte Luís I foi construída entre 1881 e 1888, com um projecto de François Gustave Théophile Seyrig, antigo sócio de Gustave Eiffel, com quem desenvolveu o projecto da Ponte Ferroviária D. Maria Pia. Foi inaugurada em 1886 (tabuleiro superior) e 1888 (tabuleiro inferior e entrada em total funcionamento). O tabuleiro inferior assegura a mais antiga ligação rodoviária actualmente em serviço entre as duas margens e é a única feita à cota baixa. Desde 2005, o tabuleiro superior serve a Linha D do Metro do Porto e no tabuleiro inferior circulam peões e veículos automóveis.

