A nova travessia sobre o rio Douro vai custar cerca de 36,9 milhões de euros e vai ser erguida a montante da Ponte Luís I, entre as pontes do Freixo e de São João.

Vai chamar-se D. António Francisco dos Santos, em homenagem ao antigo bispo do Porto (1948-2017). Terá uma extensão total de 625 metros, 300 dos quais sobre o rio, e um perfil transversal do tabuleiro de 21,50 metros. Será uma nova travessia rodoviária sobre o rio Douro, a montante da ponte Luís I, entre as pontes do Freixo (rodoviária) e de São João (ferroviária). Com dois anos de edificação, prevê-se que esteja concluída e operacional em 2025.

A nova ponte vai ligar a zona de Campanhã, no Porto, à zona de Quebrantões, em Oliveira do Douro – a norte, a ligação será feita à Avenida Paiva Couceiro, ao passo que a sul, em Gaia, a ligação será à rotunda Gil Eanes. Servirá para tráfego automóvel, transportes colectivos e meios suaves, contando com um separador central e duas faixas de rodagem com duas vias cada, uma ciclovia unidireccional em cada sentido e ainda passeios.

Desde 2018 que os municípios do Porto e Vila Nova de Gaia têm reunido esforços para concretizar uma solução para o crescente congestionamento do tabuleiro inferior da Ponte Luís I. A nova ponte virá dar uma resposta mais eficaz a estes constrangimentos de mobilidade. A Câmara Municipal de Gaia aprovou, a 13 de Maio, o lançamento do concurso público internacional para a concepção e construção desta nova infra-estrutura, tendo o Executivo Municipal do Porto aprovado a continuidade do procedimento de contratação da empreitada a 24 de Maio.



A ponte vai custar cerca de 16,8 milhões de euros, divididos entre as duas autarquias. A este valor somam-se os custos para a construção do tabuleiro em área seca e as infra-estruturas rodoviárias de acessos – cada autarquia ficará responsável pelos seus custos. Com os acessos incluídos, a infra-estrutura perfaz um valor total de cerca de 36,9 milhões de euros, a que acrescem 1,63 milhões de euros para estudos.

+ Reabilitação da frente fluvial de Gaia concluída em 2022



+ Nova ponte sobre o rio Douro vai custar 50 milhões

+ Há um novo hotel com vista para a Ponte Luís I

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal