“Obrigado”: este saco de pano solidário ajuda os profissionais de saúde

Sabe o que acontece quando uma jovem designer e escritora fica cansada de ouvir números atrás de números, após tanto tempo fechada em casa? Nasce um saco de pano solidário, com um singelo “Obrigado”, para agradecer aos profissionais de saúde – pelo menos no caso de Ana Catarina Rodrigues, que dentro de quatro paredes descobriu como “podemos fazer sempre mais, principalmente para ajudar os que mais nos ajudam”.

“No final do mês de Fevereiro será feito um levantamento do montante das encomendas, seguido da ida a um hipermercado para compra dos produtos mais essenciais e adequados às rotinas respectivas”, explica Ana, que irá converter 50% da receita das vendas em bens alimentares. “Após um formulário preenchido no site oficial do SNS, irei dirigir-me ao Hospital Santa Maria e entregar os alimentos ao responsável."

Actualmente a exercer o cargo de designer na empresa Science4you, Ana é conhecida nas redes sociais como Coleccionadora de Universos, onde partilha reflexões, textos ou poemas que escreve, incluindo em posters e tote bags, que já comercializava antes de se lembrar de fazer este saco com uma vertente solidária. Entre as frases impressas em pano, encontram-se pérolas como “sabes bem que um copo não cabe num copo de água” e “se fosse para ser fácil, não estavas cá tu”.

O mais recente grafismo, com um “Obrigado”, está disponível em dois valores: 12€ em tubo de envio e 14€ em envelope, já com portes incluídos. E é possível encomendar através de mensagem de Instagram. “Não é só uma pandemia que se está a combater, mas também todas as outras doenças que continuam a coexistir com ela e todas aquelas que se criaram ou desenvolveram em sua consequência”, relembra. “Se esta é uma maneira de fazermos a nossa parte, que a façamos juntos.”

