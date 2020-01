Oficina Cobalto: um ponto de encontro para artistas perdidos

Ana Pinho, 23 anos, sempre gostou de sujar as mãos. Primeiro com pincéis e aguarelas, depois com barro e moldes, começou a retratar o nu, apostando numa linguagem escultórica feita de “formas volumétricas e disformes”. Saída da faculdade em 2019, “queria fazer alguma coisa, mas não sabia bem o quê”, conta. Rentabilizar as suas criações era difícil e, em paralelo, o seu espaço de trabalho em Gaia fora vendido.

Ana Pinho decidiu, então, montar o seu próprio projecto: a Oficina Cobalto, no Centro Comercial Cedofeita, um ateliê, oficina e galeria que inaugura no sábado 11. “Enquanto artistas recém-formados, não podemos estar à espera de trabalho. Temos de criá-lo”, considera Ana. Envolver uma nova geração de artistas é o objectivo principal da Cobalto. “Isto é para pessoas que acabaram a faculdade agora e estão perdidas”, resume a artista.

A galeria vai acolher pintura, escultura, ilustração, fotografia e performance, em exposições que mudam a cada dois meses. Haverá também oficinas mensais de pintura, escultura, modelagem, cerâmica e de encadernação, com preços entre os 10€ e os 40€.

Rua de Cedofeita, 451, 57D. Ter-Sáb 15.00-19.00. Grátis.

