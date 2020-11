Oficinas e conversas online antecipam inaugurações de Miguel Bombarda

Durante todo o ano, as Inaugurações Simultâneas do quarteirão das artes de Miguel Bombarda enchem as ruas de vida, com a abertura de novas exposições nas galerias e a apresentação das novas colecções das lojas ali à volta. A última edição deste ano estava prevista para acontecer no sábado, 14 de Novembro, mas excepcionalmente e devido às restrições impostas pelo recolher obrigatório, acontece à semana, a 17 de Novembro, e vai prolongar-se até Janeiro, de acordo com o horário de cada espaço.

A animação que habitualmente acompanha as inaugurações, com eventos como concertos, performances e oficinas, mantém-se no mesmo dia, mas transita da rua para o ecrã. O formato online alternativo chama-se Bombarda em Casa e integra três oficinas de “artes e ofícios”: Desenho auto-retrato, às 15.00, será orientado por Joana Estrela e porá os participantes a analisar exemplos de auto-retratos famosos na História da Arte para, de seguida, desenharem o seu próprio; Joalharia contemporânea, às 16.00, será dada por Aurea Praga, que abordará a terminologia essencial, a contextualização internacional e obras fundamentais desta arte junto de joalheiros e iniciantes; Bateria e ritmos, às 17.00, fica a cargo de José Marrucho e dirige-se a músicos de nível básico e intermédio que queiram saber mais sobre a aplicação de leituras rítmicas a diferentes estilos musicais ou como profissionalizar-se.

As inscrições para as oficinas de Joana Estrela, Aurea Praga e José Marrucho podem ser feitas, respectivamente, através deste formulário e dos e-mails aureapraga@gmail.com e zemarrucho@gmail.com. Às 18.00, decorre uma conversa sobre desenho e processo criativo, Da Metáfora Literária à Metáfora Visual, com a participação de Constança Araújo Amador e Catarina Gomes e mediação de Paula Sá. Todos podem assistir à transmissão na página de Facebook da Ágora.

Na terça-feira, longe da agitação do costume, mas empenhadas na dinamização do quarteirão e da cidade, as galerias abrem portas com novas exposições ou exposições que foram prolongadas e as lojas preparam-se para apresentar novidades de design ecológico e sustentável, moda e acessórios com design e produção nacional, joalharia contemporânea de autor, objectos de decoração e iluminação personalizados, doces, vinhos, produtos da época e, claro, cabazes de Natal, para que possa fazer as compras atempadamente e sem stress adicional.

Confira a lista das exposições (as visitas deverão ser marcadas para o e-mail de cada galeria):

Galeria São Mamede - Dois Escultores de Pedro Figueiredo e Pedro Moreno Ramos

Galeria Presença - A bula do medo de Mafalda Santos e Pico das éguas de Pedro Vaz (Project Room)

Galeria Serpente - auto-paisagem de Pedro Ruiz

Galeria Quadrado Azul - Lanhaslândia de Fernando Lanhas

Galeria Fernando Santos - Olhar Indiscreto de Pedro Calapez

Espaço 531 - À procura de um outro Continente de Daniela Krtsc

REM - Espaço Arte - colectiva

Galeria Símbolo - colectiva

Galeria João Lagoa - colectiva

Galeria Artes em Partes - W.I.P – Work in Progress de Cristina Roque dos Santos

Galeria Ap'arte - OUVIR O MUSGO A CRESCER de Mário Vitória e colectiva

Galeria Trindade - colectiva

Ó! Galeria - Another Random Day de Carolina Celas

Espacio Jhannia Castro - Transa_Baladas do último sol de Ângela Berlinde

Galeria Adorna - Long time no see de Renata Siqueira Bueno e Todos num de Rolando Castellon

