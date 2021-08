Oiôba criou um fato de surf solidário

Recentemente, a Oiôba estreou-se no universo do surf e criou o seu primeiro surfsuit feminino, que, além de ser uma boa adição ao armário de quem pratica este desporto, tem uma vertente solidária – a marca portuense promete, por cada fato vendido, doar outro a jovens surfistas de São Tomé e Príncipe.

O Soma SurfSuit é produzido em Portugal, tal como todas as colecções da marca. O modelo tem mangas compridas, fecho nas costas e está disponível num padrão tropical e colorido. Esta edição limitada está à venda na loja online da Oiôba por 65€ e não é feita do habitual neoprene – material utilizado na produção de peças para surf –, por isso é mais "leve, versátil e adaptável a diferentes situações", lê-se em comunicado.

A peça foi criada em parceria com a SOMA - Surfistas Orgulhosas na Mulher D’África e tem como objectivo apoiar a organização sem fins lucrativos. Por cada fato vendido, a Oiôba doa outro às jovens de São Tomé e Príncipe, que através deste projecto foram introduzidas ao surf feminino, em Outubro de 2020, como uma forma de "melhorar a vida das crianças da ilha através deste desporto". A organização trabalha sobretudo com jovens dos seis aos 18 anos, "a quem a Oiôba quer dar uma experiência ainda mais feliz".

"Já queríamos fazer algo ligado ao surf, mas, seguindo a génese da marca, teria de ser algo com um propósito forte e este é um propósito que nos deixa muito orgulhosos. A SOMA está a marcar a diferença na vida destas jovens e ficamos felizes por poder contribuir: com este fato, estamos não só a dar visibilidade ao projecto como a dar oportunidade destas crianças entrarem no mar com uma peça única, bonita, que as faça sentir-se mais confiantes e soltar sorrisos", afirma Pedro Sousa, co-fundador e director criativo da Oiôba, citado em comunicado.

