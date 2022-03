Olhó City Index 2022!

Todos os anos perguntamos aos nossos leitores como vai a sua relação com a cidade. Está na hora de nos voltarem a contar tudo sobre o Porto no City Index da Time Out.

Na alegria e na tristeza? Na saúde e na doença? Queremos saber a quantas anda a sua relação com a cidade. O inquérito City Index da Time Out está de volta para medir a temperatura ao Porto e aos portuenses, depois de dois anos que mudaram tudo nas nossas vidas. Vá lá, não revire os olhos. Prometemos não lhe roubar mais do que cinco minutos (se for indeciso é capaz de demorar mais, mas só um bocadinho).

Queremos saber tudo: o que gosta mais e menos na cidade, por onde se move, o que gostaria de mudar, os seus sonhos, medos e esperanças para o futuro do Porto. E vamos ainda mais longe (literalmente) – que outras cidades do mundo o entusiasmam?

O City Index é completamente anónimo e está dividido em cinco partes. A primeira é sobre si, a segunda sobre dinheiro e saídas e a terceira sobre a sua cidade. Depois é a vez de se focar nos bairros – onde é que se passa tudo, afinal? – e finalmente nas viagens. No final, vamos poder dizer se essa chama ainda está acesa ou se a sua relação com o Porto anda pelas ruas da amargura.

Em anos anteriores, este questionário permitiu-nos descobrir que o Porto é das melhores cidades para fazer amigos e que 73% dos locais consideram a Invicta excelente para Cultura.

O que vamos descobrir em 2022? Participe já que estamos desejosos de saber.

