Ondo Korean Kitchen: há bibimbap e frango frito no Bonfim

É uma mesa coreana, com certeza

A comida asiática anda, aos poucos, a tomar conta da cidade. Não faltam pratos do Japão e da China, e já se encontram especialidades do Vietname, Tailândia e Malásia.

Agora pode também provar a gastronomia coreana, com a abertura recente do Ondo Korean Kitchen, um restaurante com uma carta curta mas cheia de pratos típicos.

Entre eles estão frango frito ao estilo coreano (15€), bibimbap, “a comida mais tradicional da Coreia do Sul”, como se lê na ementa, e que consiste numa mistura de arroz com vários vegetais, ovo e, claro, kimchi, que também pode pedir com carne ou numa versão vegan (13€), e jabchae, noodles de batata doce (12€).

A missão de Kelly Gyeongsuk Min, dona e chef, que nasceu na Coreia do Sul mas viveu os últimos anos em Espanha, é criar pratos que “façam as pessoas felizes” e que lhes dêem uma sensação de aconchego (o significado de “Ondo” em coreano).

Ao almoço há um menu executivo a 12,50€ que muda todas as semanas e inclui entrada, prato do dia e chá coreano, à base de cevada.

+ Os 13 melhores restaurantes do mundo no Porto

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story