Ornatos Violeta celebram 30 anos com concerto no Porto

A banda portuense é uma das novas confirmações do North Music Festival, que acontece na Alfândega do Porto entre 30 de Setembro e 2 de Outubro.

Os Ornatos Violeta, uma das maiores bandas de culto da música portuguesa, são uma das novidades no cartaz do North Music Festival, que vai ocupar a Alfândega do Porto entre 30 de Setembro e 2 de Outubro deste ano. A banda portuense vai assinalar os 30 anos desde a sua fundação a 30 de Setembro, um dia dedicado à celebração do rock nacional, em que sobem também ao palco os Linda Martini, Zen, PAUS, Pedro da Linha e Paraguaii.

Para os restantes dias estão confirmados os OneRepublic, The Script, The Waterboys, GNR, Moullinex e Xinobi. Os Deftones, que estavam agendados para o primeiro dia, cancelaram a sua digressão americana de Verão e a única actuação a realizar na Europa, em Portugal.

Além da música no palco principal, o North Music Festival está a preparar uma programação com passeios de barco pelo rio Douro com um DJ, um palco Sunset também com DJs, jam sessions, wine gardens e zonas de restauração com street food. O bilhete diário custa 50€ e o passe geral terá uma pré-venda limitada no valor de 90€, estando ambos disponíveis para venda nos locais habituais, assim como no site do evento.

