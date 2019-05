Orquestra Bamba Social canta os parabéns ao Mercado Bom Sucesso

No dia 13 de Junho há festa no mercado. No sexto aniversário, o Mercado Bom Sucesso volta a abrir as portas ao público para um concerto comemorativo, como já é habitual. Este ano, a Orquestra Bamba Social, colectivo de músicos portuenses que se juntou pela paixão comum pelo samba e pelo chorinho, é a responsável por subir ao palco, “cantar os parabéns e soprar as velas do bolo”, de acordo com a página do evento.

Interessado em juntar-se à festa? Saiba que a entrada é gratuita, apesar de estar sujeita à lotação do espaço. Apareça às 22.00 e, uma vez por lá, dance ao som deste grupo, que revisita os muitos clássicos da música brasileira desde os anos 30 até aos dias de hoje, recriando-os e acrescentando novas sonoridades.

+ Blaya e GNR actuam nas Festas do Senhor de Matosinhos

+ O FEST está de volta a Espinho e traz os sonoplastas de 'Bohemian Rhapsody'

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.