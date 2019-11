Os 100 anos do nascimento de Jorge de Sena vão ser recordados em Matosinhos

Hoje assinalam-se os 100 anos do nascimento de Jorge de Sena. Em Matosinhos, o escritor vai ser recordado com uma sessão evocativa da sua vida e obra às 15.30 na Biblioteca Municipal Florbela Espanca. A conferência vai contar com a presença dos professores Jorge Vaz de Carvalho, Isabel Cristina Mateus, António Cunha e Silva e do poeta António Carlos Cortez. Além da conversa, os textos do escritor vão ser lidos pelo actor Jorge Mota.

Jorge de Sena, um dos mais importantes nomes literários do século XX, nasceu a 2 de Novembro de 1919 e faleceu a 4 de Junho de 1978, deixando obras como O Físico Prodigioso (1977), Sinais de Fogo (1979), Metamorfoses (1963) ou O Banquete de Dionísos (1969). Além de escritor, foi tradutor, professor universitário e dramaturgo.

