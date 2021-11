Os 500 anos da Rua das Flores celebram-se com exposição no Museu da Misericórdia do Porto

É uma das ruas mais procuradas por portuenses e turistas e para a celebrar o Museu da Misericórdia do Porto vai acolher a exposição Rua das Flores: Passagem e Permanência. Pode ser visitada até dia 28 de Fevereiro de 2022 e "pretende oferecer aos visitantes uma narrativa sobre os 500 anos de uma das principais artérias da cidade do Porto", lê-se no site oficial do MMIPO.

A criação da rua data a 1521 e serviu como um "sinal de modernidade" na estrutura da cidade medieval, que ligava dois importantes núcleos dentro de muralhas: o Mosteiro de São Bento de Avé Maria e o Convento de São Domingos. Ligava, também, "o tráfego da zona ribeirinha da cidade com a porta de Carros, aberta na muralha, a norte".

Séculos mais tarde, foi nesta rua que se instalaram as elites da cidade, a sede da Santa Casa da Misericórdia, entre outras instituições como o Hospital de Rocamador. "Associada ao negócio do ouro, a Rua das Flores teve sempre um perfil comercial, com lojas de panos e retrós, livrarias, alfaiatarias e até uma das primeiras casas fotográficas do Porto. Hoje em dia, apesar de já não existirem tantas ourivesarias, continua a ser "um mostruário de comércio e de gentes".

"Através de um percurso que une a rua ao MMIPO, num diálogo sempre presente entre objectos, edifícios e indivíduos, pretende mostrar-se uma imagem desta artéria com 500 anos, enquanto lugar de criação, destruição, recriação, passagem e permanência", descreve a organização.

Dividida em três partes – "A Rua Como Forma", "A corrente do povo aos seus negócios" e "A Rua Líquida" –, a exposição foi construída com diferentes materiais, incluindo fotografias e documentos, entre outros objectos que retratam diferentes fases da rua, ao longo dos séculos.

Pode visitar o MMIPO todos os dias. Os bilhetes vão dos 5€ aos 10€ e existem diferentes descontos que podem ser aplicados.

