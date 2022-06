Os Beer Sunsets estão de regresso ao Jardim do Morro

Ao longo da temporada, conte com três eventos que, além de cerveja, claro, contam também com comida de rua e muita animação.

É um dois em um que chega com o bom tempo e é uma pena não o aproveitar. O Beer Sunset está de regresso ao Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, a partir de dia 7 de Julho, e promete juntar a melhor “paisagem urbana do mundo” ao “melhor pôr-do-sol do universo”, diz a organização. Para tornar tudo ainda mais especial, há comida de rua, cerveja e muita animação.

Ao longo da temporada, conte com três eventos. O primeiro começa no dia 7 e estende-se até dia 10 de Julho; o segundo está marcado entre 12 e 15 de Agosto e o último, a encerrar a estação quente, acontece no primeiro fim-de-semana de Setembro, entre os dias 1 e 4.

O Beer Sunset, que teve início em 2016, propõe uma cerveja fresca num dos mais bonitos jardins com vista para o Douro. O Jardim do Morro fica no sopé da Serra do Pilar, perto do tabuleiro superior da ponte D. Luís e é um miradouro privilegiado para a zona histórica do Porto. Construído em 1927, em Julho de 2017 foi completamente reabilitado.

