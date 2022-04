Os concertos intimistas à luz das velas estão de regresso com ABBA, Taylor Swift e Queen, entre outros

Uma homenagem à banda sueca ABBA à luz das velas, interpretada pelo Quarteto Intempus, um quarteto de cordas do Porto, marca o primeiro de quatro concertos tributo que vão acontecer entre Abril e Maio na cidade. O Candlelight, uma ideia da Fever, plataforma global de descoberta de entretenimento, está de volta e planeia encher a Invicta de música ecléctica — de versões clássicas de músicas de Taylor Swift ou hits de Queen, a grandes composições para a sétima arte do mestre Ennio Morricone, por exemplo.

No dia 14 de Abril, o Pestana Palácio do Freixo recebe o tributo aos ABBA e assistirá à interpretação de algumas músicas da banda que marcou gerações. Segue-se, no dia 21 de Abril, também no mesmo local, o tributo a Taylor Swift. “Shake it Off” e “Wildest Dream” são algumas das canções desta cantora norte-americana que serão interpretadas pelo Quarteto Intempus.

O Ateneu Comercial do Porto recebe os dois últimos concertos à luz das velas. “O Candlelight: Bandas Sonoras do cinema à luz das velas” está marcado para dia 27 de Abril e conta com interpretações de clássicos do cinema, como “Mamma Mia” (Abba), “Pantera Cor-de-Rosa” (Henry Mancini), ou “Cinema Paradiso” (Ennio Morricone). Já o concerto de tributo a Queen acontece no dia 25 de Maio. “Don’t Stop Me Now”, “Bohemian Rhapsody” ou “Who Wants To Live Forever” estão, claro, no alinhamento.

Todos os concertos têm duração de uma hora e estão previstas duas sessões, às 19.30 e às 21.30. Os bilhetes podem ser comprados na app ou site da Fever, e custam entre 15€ e 35€. No ano passado, a Candlelight vendeu mais de três milhões de bilhetes e levou música clássica a mais de 90 cidades em todo o mundo.

