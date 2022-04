Walk & Dance’22 recebe Mão Morta, Linda Martini, Conjunto Corona, entre outros, de 14 e 16 de Abril

Freamunde vai estar em festa entre 14 e 16 de Abril. O IbériumCafés Walk & Dance’22 está de volta e promete três dias de música portuguesa com actuações de artistas emergentes e de outros nomes já consagrados, mas também de alguns locais. Só para ficar com uma ideia, Mão Morta, Linda Martini, Conjunto Corona, B Fachada e First Breath After Coma vão andar por lá.

“Ao longo das últimas três décadas, os Mão Morta têm tido sempre uma palavra a dizer no rumo do rock em Portugal. Com uma discografia que soma mais de catorze discos de originais, a banda de Braga dividiu opiniões, criou alguns hinos geracionais e conta com um percurso onde não faltam episódios curiosos”, justifica a organização a escolha, acrescentando que, no caso dos Linda Martini, “os seus concertos são verdadeiros momentos de comunhão, em que público e banda celebram e cantam em uníssono as suas canções mais icónicas”.

Nesta sétima edição do evento, Feral, First Breath After Coma, Throes + The Shine e João Moura tocam no primeiro dia. Depois, é a vez de Hause Plants, B Fachada, Mão Morta, Gobabygo e A Boy Named Sue. E, para encerrar o evento, no sábado, mesmo a tempo da Páscoa, tocam Slice, Nerve, Quadra, Conjunto Corona, Linda Martini, The Dirty Coal Train e Matko Destrokanov.

Os espectáculos acontecem em salas, praças e ruelas da cidade e os bilhetes diários, que custam entre 12€ e 13€, podem ser encontrados à venda aqui.

©DR Cartaz Walk & Dance'22

