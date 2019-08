Os 'Concertos na Avenida' regressam em Setembro

A Orquestra Sinfónica do Porto e a Orquestra Barroca voltam a ser protagonistas do ciclo Concertos na Avenida, resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal do Porto e a Fundação Casa da Música, que pretende celebrar os últimos dias de Verão.

A iniciativa arranca sexta-feira, dia 6, com a Orquestra Barroca que, acompanhada pelo maestro, violinista e contratenor Dmitry Sinkovsky, vai começar por preencher os Aliados com “uma sinfonia de dança de Rebel, um estilo inventado por este compositor do Barroco francês que foi figura proeminente das cortes de Luís XIV e Luís XV”, segundo o portal de notícias da autarquia. Seguem-se Música Aquática, de Händel, escrita para acompanhar o séquito real britânico em excursão pelo Rio Tamisa, e as melodias de Vivaldi, numa obra que dá destaque a vários instrumentos de sopro e aos tímpanos.

No sábado 7 é a vez da Orquestra Sinfónica subir ao palco da principal sala de visitas da cidade, para um espectáculo em que a música de dança, de diferentes pontos geográficos, é a principal convidada. O ambiente de festa popular é conseguido com os tamborins, címbalos e triângulos d’O Carnaval Romano de Berlioz, enquanto Ponchielli guia “o público para um baile elegante onde uma valsa passa por ambientes variados”. O concerto conta ainda com sons de Astor Piazzolla, grande figura da música argentina, e com “a partitura de Mason Bates que funde uma escrita orquestral inovadora com os ritmos da electrónica e do techno”.

Ambas as actuações estão marcadas para as 22.00 e, como é habitual, são de acesso livre.

