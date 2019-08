‘Verão no Jardim’ traz música e animação todos os fins-de-semana de Agosto

Pelo segundo ano consecutivo, o Verão no Jardim convida miúdos e graúdos a desfrutar dos espaços verdes da cidade num evento de carácter descontraído. A música é protagonista e há quatro DJs convidados todos os fins-de-semana, sendo que as sessões terminam sempre com um concerto de músicas do mundo. Além de música ao vivo, há diversas propostas de cultura, lazer e desporto, aos sábados, das 14.30 à 00.00 e, aos domingos, das 10.00 às 19.30.

O mercado Feito Por Elas marca presença, aos sábados, entre as 14.30 e as 20.00, com uma oferta diversificada que inclui bijutaria, acessórios, artesanato ou peças usadas. Há, ainda, vários espaços de restauração com sabores do mundo para provar enquanto aproveita a sombra das árvores de copo na mão.

O espaço Jumpers é dedicado aos mais pequenos, que podem divertir-se ao saltar em trampolins, fazer slackline (actividade que consiste em equilibrar-se numa corda suspensa no ar), participar numa luta de gladiadores ou numa pista ninja. O programa contempla, ainda, aulas de exercício físico, jogos tradicionais e workshops de origami ou magia, entre outros.

Depois da sessão de arranque no Jardim da Cordoaria, as próximas paragens do evento são o Jardim da Praça da República (10 e 11 de Agosto), o Jardim de São Lázaro (17 e 18 de Agosto), o Parque da Quinta do Covelo (24 e 25 de Agosto) e, novamente, o Jardim da Cordoaria (31 de Agosto e 1 de Setembro). O acesso é sempre livre, por isso é levar a família ou os amigos e aproveitar uma tarde diferente.

