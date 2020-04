Os éclairs da Leitaria da Quinta do Paço estão à distância de um clique

Notícias que alegram qualquer segunda-feira: os éclairs da Leitaria da Quinta do Paço estão agora disponíveis através da Uber Eats e Glovo na Área Metropolitana do Porto.

Com todas as lojas encerradas devido à pandemia, a marca portuense arranjou uma alternativa para continuar a adoçar a boca dos clientes. Além dos éclairs – prove o centenário, com recheio de creme de pasteleiro e cobertura de chocolate –, pode encomendar também as míticas bolas de Berlim e os bolos.

A marmelada, as coberturas dos éclairs e os lacticínios, como o chantilly e a manteiga, estão também disponíveis. São ou não são boas-novas?

