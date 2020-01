Os gelados de rolinho da Hey Mate já chegaram ao Porto

Acha que no Inverno não se comem gelados? Está enganado. A Hey Mate acaba de abrir na Baixa para trazer os famosos gelados de rolinho ao Porto. A marca, criada pelos amigos António Dias (ex-consultor informático) e Ricardo Paulos (ex-contabilista) depois de uma viagem pelo mundo, e que já conquistou várias cidades em Portugal, instalou-se agora no piso 1 do Via Catarina.

No sábado 11, dia da inauguração oficial, na compra de um gelado tem outro de valor igual ou inferior de oferta. Para isso, só precisa de dizer "Hey Mate é vida". Entre os sabores disponíveis pode encontrar coisas boas como Oreo, Nutella, Kinder e pastel de nata. Os gelados são preparados no momento, à frente do cliente, numa placa a -20ºC onde se misturam os ingredientes. Bom apetite.

