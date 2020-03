Os hambúrgueres do CURB estão agora disponíveis na Uber Eats

É oficial: já pode comer os incríveis hambúrgueres do CURB sem levantar o rabo do sofá (ou levantando apenas para abrir a porta). Estes hambúrgueres, que costumam esgotar em três tempos no restaurante, estão agora à distância de um clique, de terça a domingo, das 12.00 às 20.00, em exclusivo na Uber Eats.

Na carta há quatro disponíveis, todos a 8€ (ou 12€, se os quiser duplos), como o BEC, com cheddar, bacon fumado, ovo estrelado e ketchup, e o que dá nome à casa, com cheddar, alface, tomate, jalapeños, pickles, ketchup e mostarda. No CURB, o pão de leite Hokkaido, tradicional do Japão, é caseiro, e a carne de vaca australiana tem a "percentagem ideal de gordura e sabor", como explica Sérgio Cruz, um dos responsáveis pelo espaço, onde só usam ingredientes de alta qualidade.

Como se isto não fosse suficientemente bom, a Uber Eats removeu a taxa de entrega nesta fase para todos os pedidos superiores a 5€, de qualquer restaurante. Para usufruir da oferta, vá ao separador "Promoções" e insira o código TAXAGRATIS.

+ 24 restaurantes do Porto com entregas ou takeaway

+ Os melhores hambúrgueres no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.