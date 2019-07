Os hambúrgueres do Dan's chegaram ao Porto

Já abriu, num edifício com três andares na Rua do Almada, o Dan's Finger Food and Drinks, uma hamburgueria que nasceu há quatro anos em Guimarães.

E por lá é tudo em grande: o espaço tem capacidade para 100 pessoas, a cozinha aberta é gigante e a carta tem dezenas de hambúrgueres para todos os gostos. O de picanha com ovo frito, cheddar e redução de chalotas e pimentos, bacon e rúcula (12,50€) e o de Portobello grelhado, queijo halloumi panado, sementes de sésamo rúcula e chutney de manga com vinagre (9,25€) são apenas duas das opções.

Acompanhe a refeição com uma sangria de maracujá (14€) ou um dos cocktails clássicos da carta. Se lhe sobrar espaço para a sobremesa (pode não acontecer, dado o tamanho dos hambúrgueres), prove o bolo de chocolate ou o cheesecake (ambos a 4€).

