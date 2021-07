Os jantares à luz das estrelas regressam ao Largo do Paço

As noites quentes de Verão já se fazem sentir. Para as aproveitar como deve ser, o Largo do Paço, restaurante com estrela Michelin do hotel Casa da Calçada Relais & Chateaux, em Amarante, vai organizar os já conhecidos jantares à luz das estrelas. Os próximos estão marcados para 6 e 20 de Agosto e 3 de Setembro.

Para cada um dos jantares, que vão ser servidos ao ar livre, na esplanada do restaurante, o chef Tiago Bonito vai criar um menu especial, que será acompanhado por música ao vivo. A refeição terá início às 19.30 e na chegada todos vão ser recebidos com uma welcome-drink. Segue-se a refeição, que será composta por uma entrada, um prato de peixe, um prato de carne e uma sobremesa, pratos harmonizados pelo sommelier David Teixeira, com vinhos da Calçada Wines.

Tudo isto tem um valor de 110€ por pessoa. Aconselha-se a reserva antecipada – que é aceite mediante o pagamento de 50% do valor total –, já que cada jantar terá uma capacidade máxima de 30 lugares.

“Nestas noites especiais queremos juntar o que de melhor a Casa da Calçada tem para oferecer, desde a gastronomia do chef Tiago Bonito, ao nosso serviço de excelência e, claro, o cenário incrível das noites de Verão de Amarante, o que, tudo junto, promete uma experiência inesquecível, e a repetir”, descreve Meireles Leite, director-geral da Casa da Calçada.

+ Largo do Paço apresenta nova carta inspirada no melhor da cozinha portuguesa

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal