Os melhores concertos online da semana

Vamos ser honestos: nada se compara à experiência de um concerto ao vivo. Nada substitui a sinestesia de som suado, a comunhão social, a vibração do momento, o estouro dos decibéis, nada disso consegue ser transmitido através de um ecrã. Mas nesta altura é tudo o que temos. Confinados às suas casas, os músicos optam por continuar a partilhar a sua arte através de concertos em directo online. E há muito para ver nos próximos dias.

Play It Safe, Stay Home

A promotora Gig Club, em parceria com a editora Omnichord Records, criou uma nova plataforma como reacção ao estado de isolamento social. Através dela, pode ver dezenas de concertos e DJ sets e ouvir programas de rádio em directo. Siga as actuações de Grutera (26 de Março), Surma (26 de Março), LaBaq (27 Março), Samuel Úria (27 Março), D'Alva (28 de Março), Whales (28 de Março) e João Mortágua (29 Março). Como os músicos não vivem de concertos gratuitos e precisam de dinheiro para comer e pagar a renda, a plataforma incentiva a fazer donativos durante as transmissões e a comprar os seus discos.

Jazz no quintal

De um quintal para o outro, o saxofonista Ricardo Toscano e o guitarrista Bruno Santos são vizinhos e tocam juntos todos os dias. Às vezes, a outra vizinha Rita Redshoes também se junta. Até quando? “Não faço a mínima ideia, isto é uma coisa informal com os meus vizinhos do lado e, sobretudo, amigos”, diz Ricardo Toscano. Mas devem continuar “durante a quarentena”. Encontre-os todos os dias em directo no Instagram pelas 16.00.

Ciclo de música clássica

Era para ser um ciclo de concertos em Coimbra, promovido pela associação CulturXis, mas agora vai poder ser visto por todos através das redes sociais. Nos próximos dias actuam a pianista Maja Stojanovska (25 de Março, 21.00), Luís Duarte (26 de Março, 21.00), Titus Isfan (27 de Março, 21.00), António Silva e Tiago Nunes (28 de Março, 18.00) e Vasco Dantas Rocha (29 de Março, 18.00).

Miguel Araújo

Todos as noites, antes de deitar a filha, Miguel Araújo canta-lhe canções de embalar. Agora, o músico portuense partilha esse momento com toda a gente através do Instagram. Por volta das 21.00, toca canções suas e dos que mais admira, para pequenos e crescidos.

Quantum Leap

Os artistas da Rádio Quântica vão emitir performances e DJ sets ao vivo a partir de casa no dia 27 de Março. Produtores de música electrónica como Photonz, Caroline Lethô, Violet e Shcuro actuam entre as 17.30 e as 02.00. Pode assistir aqui.

Pausa No Cubs Fest

O primeiro festival online de hip-hop português acontece entre os dias 26 e 29 de Março. No cartaz há 39 artistas, entre rappers, DJs e writers, com actuações de nomes como Xeg, Praso, Bambino, TOM, Subtil, Syer e DJ Score, entre outros. Os concertos têm a duração de cerca de 30 minutos. Siga-os no Instagram.

Gerador

A plataforma cultural Gerador leva a cultura até casa com concertos, workshops, cursos online e conversas. Sexta-feira vai ser o dia dos duetos, que vão juntar artistas de várias áreas culturais. O primeiro acontece na sexta 27, com a bailarina Rosana Ribeiro e o contrabaixista André Rosinha (18.30).

Mega Hits

Até ao final do mês, a rádio Mega Hits organiza um festival através do Instagram, com transmissões em directo de concertos de artistas nacionais, a partir das suas casas. Os últimos concertos são de MAR (26 Março, 18.00) e Bárbara Bandeira (27 Março, 18.00).

