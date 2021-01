Os produtos de papelaria da carioca Cícero já chegam a Portugal com nova loja online

O estacionário deixa muito boa gente louca por papel e toda a família de material que daí advém. Para ajudar à festa dos amantes de papelaria já é possível encomendar para Portugal os produtos da famosa marca brasileira Cícero na mais recente loja online da papelaria carioca.

A marca nasceu em 2007 pelas mãos de Cícero – que dá nome à marca – e do seu irmão Caetano, tudo para oferecerem aos clientes o melhor caderno do Brasil. A Cícero acabou a ser pioneira no Brasil a criar cadernetas em papel off white, inicialmente utilizado em livros. A história desta papelaria fez treze anos em 2020, ano esse em que chegou a Portugal para dar ao consumidor a “oportunidade de se expressar num caderno”, referem em comunicado.

“Criámos os nossos produtos para dar espaço às ideias, para que entrem como projectos, esboços, rascunhos e saiam como realizações nas mais variadas formas, sejam elas estudos, arte, literatura e tudo o que apetecer”, pode ler-se no site da Cícero.

Agendas planner, cadernetas, cadernos, blocos e bullet jornals são alguns dos produtos que poderá encontrar na loja, dos designs mais sóbrios aos mais catitas e coloridos. Os produtos da Cícero são feito à mão no Brasil com papel de qualidade superior, e é nesse processo que cada detalhe conta – o ponto de costura ao próprio design das capas dos seus cadernos.

+ Reshape: a marca que quer voltar a dar forma à comunidade prisional através da cerâmica

+ A Wome leva-lhe o melhor do mundo do vinho até casa