Ownever, a nova marca que quer ser a Hermès portuguesa

Com a missão de ser uma "nova Hermès" portuguesa, nasceu a Ownever, uma marca de acessórios de luxo que quer trazer para o mercado nacional colecções de malas intemporais, que não respeitam tendências, e produzidas com materiais de qualidade.

Para o lançamento da marca, Eliana Barros, fundadora e designer, criou cinco modelos de malas, inspirados no estilo de vida francês e em ícones do país como Françoise Hardy (cantora) ou Emmanuelle Alt (editora da Vogue Paris). Cada modelo foi baptizado com o nome de diferentes zonas de Paris, como Montmartre, Marais e Saint-Germain. Estão disponíveis online, com preços entre 260€ e 550€.

Todas as malas são criadas manualmente por artesãs, muito perto do escritório da Ownever, em Braga. São feitas apenas por encomenda, em bio-leather tingida com tintas exclusivamente vegetais, e embaladas em algodão orgânico.

© Ownever Mala Montmartre

“Sou defensora da slow fashion e do design simples que dure uma vida, por isso esta colecção é intemporal e foi lançada exclusivamente em preto, que é a cor que garante mais intemporalidade”, explica Eliana em comunicado.

Como o objectivo é que as malas durem muito tempo nas mãos dos clientes, a marca oferece a possibilidade de manutenção vitalícia, ou seja, está disponível para fazer qualquer arranjo, sempre que a sua peça precisar.

