A Ó! Galeria é um dos espaços mais bonitos do Porto. Desde dia 16 de Abril está ainda mais “tonto e feliz” com os trabalhos de Tina Siuda, que fazem parte da exposição “Dandeleons”, preenchida por nuvens com “sentimentos e humores, paisagens imaginárias ou personagens intrigantes”, avisam. A exposição ficará patente até dia 5 de Maio.

“Os Dandeleons vivem em florestas fluorescentes, onde vulcões de veludo preto entram em erupção com pó cintilante. Viajam numa brisa quente. Sentam-se na sua orelha, fazem cócegas nas suas bochechas, enredam-se no seu cabelo. Trazem esperança”, conta a ilustradora polaca a viver no Porto há vários anos.

©DR 'Dandeleons' de Tina Siuda

Tina é, aliás, uma das artistas que mais colabora com esta galeria na rua Miguel Bombarda. Foi aqui que fez as suas primeiras exposições quando chegou ao Porto, em 2011, para estudar na Faculdade de Belas Artes, depois de um Erasmus em Lisboa. Agora, com trabalhos divertidos, cheios de cor e formas oníricas, espera conseguir arrancar sorrisos a quem os for visitar.

©DR 'Dandeleons' de Tina Siuda

