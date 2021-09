Palácio do Freixo vai ter concertos com música de Vivaldi à luz das velas

Algumas das obras mais famosas de Vivaldi vão ser tocadas por um quarteto de cordas, à luz das velas. Os concertos estão marcados para Novembro, no Palácio do Freixo.

A Sala Douro do Pestana Palácio do Freixo vai ser o palco de dois concertos intimistas à luz das velas, com um quarteto de cordas a tocar algumas das obras mais emblemáticas de Vivaldi.

Os concertos acontecem no dia 3 de Novembro, às 19.30 e às 21.30, com a duração de uma hora cada um. A entrada será feita pela recepção do hotel (Sala dos Espelhos) e as portas abrem 30 minutos antes – não será permitida a entrada após o seu encerramento.

O programa vai incluir obras do compositor italiano como As Quatro Estações, a sinfonia Al Santo Sepolcro, L’Olimpiade - Sinfonie, o Concerto para cordas em Sol maior, La tempesta di mare - Concerto em Mi bemol e Gloria.

Os bilhetes custam entre 15€ e 35€, consoante a zona escolhida, e já estão à venda online. A entrada é apenas autorizada a maiores de oito anos e os menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto. O local é acessível a pessoas em cadeiras de rodas.

Pestana Palácio do Freixo: Estrada Nacional 108 (Porto). Qua 3 Novembro, 19.30 e 21.30. 15-35€.

